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Söke'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın Büyükşehir Belediyesine ait araç, Söke Milas karayolu Didim kavşağı yakınlarında kaza geçirdi.

Takla atan araçtaki 3 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 08 AK 389 plakalı kamyonet bilinmeyen bir nedenle yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attıktan sonra yol kenarında durdu. Araçta belediyeye ait elektrik isçilerinin olduğu öğrenildi. Takla atan araçtaki 3 belediye işçisinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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