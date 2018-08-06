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06 Ağustos 2018 13:51

Söke’de trafik kazası: 4 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Söke ilçesi Sarıkemer Mahallesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Söke’de trafik kazası: 4 yaralı

06 Ağustos 2018 13:51


Kaza, saat 11.00 sıralarında Söke-Milas karayolu Sarıkemer Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşaktaki benzinlikten çıkış yapan Haydar Aslan yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Milas yönünden gelen Deniz İlhan yönetimindeki 06 BDN 754 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Deniz İlhan yönetimindeki 06 BDN 754 plakalı otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada, Deniz ve Feride İlhan ile Haydar Aslan ve Emine Sönmez hafif şekilde yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.




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