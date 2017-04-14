Söke’de Turizm Haftası kutlamaları

Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Turizm Haftası kutlama törenine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Doğal, kültürel zenginlikleri ve tesisleşmesiyle ile Türkiye’nin dünyanın en zengin turizm ülkelerinden biri olduğunu belirten Söke Ticaret Borsası-Suat Orhon Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdür yardımcısı Nida Ballı; “Bu potansiyelin ülkeye kazanımı için sektörün iyi çalıştırılması gerekmektedir. Turizmin gerektirdiği hizmet kalitesinin sağlanması, sektörde kullanılan iş gücünün istenen ve yeterli düzeyde eğitim almış insan kaynaklarına ulaşmakla mümkündür. Ülkemiz genç ve dinamik insan gücü yapısıyla büyük potansiyele sahiptir” dedi.

Okul öğrencilerinden Okan Zülam ve Kaan Arda’nın günün anlamına ilişkin şiirlerini okuduğu törende, Sıdıka İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Turizm Haftası kutlaması Fırat Mert ve Ümit Ökke’den oluşan Grup Demmi’nin müzik dinletisi ve ikram ile son buldu.