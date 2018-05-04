Söke’de türküler yürekten söylenecek

Söke Kaymakamlığı tarafından desteklenen, Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yürütülen proje kapsamında Söke’de gençlik korosu oluşturuldu.

Şefliğini THM Sanatçısı Saime Cantürk’ün yaptığı ‘Yürekten Türküler Gençlik Korosu’nda 50 güzel ses bir araya geldi. Yaklaşık iki buçuk aydır çalışmalarını sürdüren gençlik korosu, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Söke Şehir Stadında büyük konser için son hazırlıklarını yapıyor. Usta sazların eşlik ettiği koro Türkiye’nin çeşitli yörelerinden derlenen türküleri repertuvarına alırken, repertuvarda Söke türküleri de yer alacak.

Sökeliler ve bölge halkını türkü ziyafetine davet eden TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Saime Cantürk; hayali olan gençlik korosunu oluşturduğu için mutlu olduğunu söyledi. Cantürk; “16-17 liseyi gezerek ön dinlemeler yaparak koromuza elemanlar aldık. Yürekten Türküler Gençlik Korosunda 50 öğrencimiz var. Bu koro Sökemizin gururu olacak. Önümüzdeki dönem için yurt içi ve yurtdışı konserler hatta bir de albüm projemiz var. Şahsi bir beklentim yok. Beklentim çocuklarımızın özgüvenlerini kazanmaları, kültürümüzü içselleştirmeleri ve onların geleceklerine dokunabilmek. Konservatuvarı gelecekte düşünen kardeşlerime de elimden gelen desteği vereceğim” dedi.

Saime Cantürk katkıda bulunan herkese ve özellikle İlçe Kaymakamı Tahsin Kurbeyoğlu’na teşekkür etti.