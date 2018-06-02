Söke’de ulusal satranç turnuvası heyecanı başladı

’su gerçekleştiriliyor. Söke 9. Geleneksel Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası ile Ulusal boyuta satranç heyecanını bir kez daha yaşıyor.

42 ayrı ilden 250 civarında sporcunun katıldığı turnuva başlarken, heyecan iki gün sürecek. Katılımın her yıl arttığı Söke Belediyesi-Remzi Zeytinoğlu Satranç Turnuvası, TAYEM salonunda yapılıyor. Toplam 13 Bin 800 TL ödüllü turnuva Türkiye Satranç Federasyonu’nun faaliyet programında da yer alıyor.

Turnuvanın açılış hamlesini kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran birlikte yaptı. Turnuvanın açılış törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Şube Müdürleri Engin Dindar ve Erol Barut, Söke ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Levent Tuna, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen, Zeytinoğlu ailesi adına Bülent Zeytinoğlu ile sporcuların aileleri katıldı.