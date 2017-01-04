Söke’de Umutlu Gençlik ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Umutlu Gençlik Grubu ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

İlçe yöneticileri ve STK başkanlarının bir araya geldiği ‘Elele Ekibi’nin destek verdiği ilk etkinlikte ‘Umutlu Gençlik’ Ekibi Söke Hilmi Fırat Huzurevi’ni ziyaret etti.

Söke Sağlık Yüksekokulu ve İşletme Fakültesi öğrencilerinden oluşan ‘Umutlu Gençlik’ Grubunu ilk etkinliklerinde ‘Elele Ekibi’nden Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay, Söke Genç İş Adamları Derneği (SÖGİAD) Başkanı Reşat Er, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Dekan Yardımcısı Yard. Doç Dr. Aziz Boztan, Sağlık Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Söke Halk Kütüphanesi Müdürü Fatih Akbaba da yalnız bırakmadı.

Öğrenciler başta olmak üzere katılımcılar Huzur Evi yaşlıları ile bir araya gelirlerken, yaşlıların keyifli bir gün geçirmeleri için ellerinden geleni yaptılar. Huzur Evi sakini yaşlıları güzel bir günün ardından kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.