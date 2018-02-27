Söke’de velilere empati yamanın yöntemleri anlatıldı

2017’de başlayan projenin çalışmaları Kıryarlar Özel Eğitim Okulu tarafından yürütülüyor. Recep Yazıcıoğlu Kültür merkezinde gerçekleşen seminere Okul müdürü Mesut Çağlar başta olmak üzere öğrenci velileri katıldı.

Açılış konuşması yapan Okul müdürü Mesut Çağlar; “Toplumda daha çok farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu projeyle de özellikle istismar konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle görüyoruz ki, toplumda engelli bireylere karşı bakış açıları olumlu yönde gelişmektedir. Umarız bu toplantı sonunda velilerimizin engelli öğrencilerimize bireylere karşı davranış ve tutumlarında daha olumlu duygular gelişir” dedi.

Projenin tanıtımını yapan Müdür yardımcısı Derya Durali ise; “Empati; 2017 Yılında başlatılmış ve toplamda yer alan tüm engelli bireylere karşı doğru bilinen fakat yanlış yapılan tutum ve davranışlar konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

Seminerde Psikolog Meltem Karadağ toplumda yanlış tutum ve davranışlar, Rehber Öğretmen Ali Oğuz ise engelli hakları ve toplumdaki engelli oranları ve engel gurupları konularında bilgiler verdi.