Söke'de velilere 'Mahremiyet' eğitimi

Söke Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli öğretmen Tuğba Özsoydan ve Sosyolog İsa Özdemir'in konuşmacı olduğu eğitim semineri Güllübahçe İlkokul ve Ortaokulu öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirildi. Velilere “Çocuklarda Mahremiyet, Çocuk gelişiminde dikkat edilmesi gerekenler” gibi konularda eğitim verildi. Eğitim seminerinde Söke Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Serbil Gül Bakır da bulundu.