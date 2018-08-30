Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 12:39

Söke’de yaz okulu öğrencilerinin sergisi beğeni topladı

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilen yaz okulu kurslarının yılsonu sergisi gerçekleştirildi.

Söke’de yaz okulu öğrencilerinin sergisi beğeni topladı

30 Ağustos 2018 12:39


El Becerileri, ebru ve resim gibi branşlarda yaz okulu kurslarına katılan öğrencilerin emeklerinin yer aldığı sergi Söke Belediyesi Bedesten Sanat Galerisi’nde açıldı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni sonrasında gerçekleşen serginin açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Garnizon Komutanı Emin Kurtoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimizin işbirliği ile gerçekleştirdiği kurslarda yer alan öğretmen ve eğitimcilerimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Kurdelenin kesilmesiyle açılışı yapılan sergi, katılımcıların beğenisini topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç