Söke’de yaz okulu öğrencilerinin sergisi beğeni topladı

El Becerileri, ebru ve resim gibi branşlarda yaz okulu kurslarına katılan öğrencilerin emeklerinin yer aldığı sergi Söke Belediyesi Bedesten Sanat Galerisi’nde açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni sonrasında gerçekleşen serginin açılış törenine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Garnizon Komutanı Emin Kurtoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Söke Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimizin işbirliği ile gerçekleştirdiği kurslarda yer alan öğretmen ve eğitimcilerimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi. Kurdelenin kesilmesiyle açılışı yapılan sergi, katılımcıların beğenisini topladı.