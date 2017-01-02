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02 Ocak 2017 11:42

Söke’de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı

Söke’de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı

02 Ocak 2017 11:42

Söke İlçe Nüfus Müdürlüğü yeni kimlikler için yoğunluk yaşamaya başladı. Kimlik değişimi için Söke Nüfus Müdürlüğünde altyapı oluşturulurken, değişim için servis oluşturuldu.
Yeni kimlikler için başvuru yapacaklar yanlarında kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgeleri ve bir adet biyometrik fotoğraf ile gidecek. Başvuruda parmak ve avuç içi taramaları da yapılırken, yeni kimlik belgeleri başvuru yapanların beyan ettikleri adrese bir hafta içinde teslim edilecek. Kişinin adreste bulunmaması halinde yeni kimlik belgesi Nüfus Müdürlüğüne gelecek, kimlik sahibi Nüfus Müdürlüğünden teslim alabilecek. Başvuru sırasında eski kimlikler Nüfus Müdürlüğünce imha için alınacak, yeni kimlik gelene kadar geçerli olacak nüfus belgesi verilecek. Vatandaşlar yeni kimlikleri gelene kadar olan sürede verilecek bu belge ile resmi işlemlerini yapabilecek.

Söke Nüfus Müdürlüğü’nde yeni kimlikler için yoğun mesai başlarken; İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu beraberinde Söke İlçe Nüfus Müdürü Arif Güner ile birlikte bilgiler verdi. Tüm ülkede olduğu gibi Söke’de de yeni çipli kimlik kartlarının verilmeye başlandığını belirten Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Çok daha sağlıklı, kopya edilmesi pek mümkün olmayan bir sistem. Vatandaşlarımızın rahat edeceği, birçok yasa dışı olayı engelleyebilecek, asayiş açısından da güvenli bir sistem. Hayırlı olmasını diliyoruz. Sökeli vatandaşlarımız da geldikçe kimliklerini ilçe nüfus müdürlüğünden alabilecekler” dedi.



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