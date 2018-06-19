Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 02:40

Söke’de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde, bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı.

Söke’de yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı

19 Haziran 2018 02:40


Kaza, Söke Milas karayolu Yenidoğan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul’a gitmek üzere Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nden yola çıkan Şaban Özdere idaresindeki özel bir seyahat firmasına ait 34 BM 8155 plakalı yolcu otobüsü Yenidoğan Kavşağı’na geldiğinde kontrolden çıkarak yoğun sağındaki şarampole devrildi.


Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışan yaralılar, AKS ekiplerince kurtarılarak ambulanslara alındı. Kazada yaralanan 28 kişiden 20’si Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine, diğer 8 yaralı ise ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. İlk belirlemelere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Söke-Milas karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç