Söke’de yürekler demokrasi için bir attı

Yüzlerce Sökelinin katılımıyla Demokrasi ve Milli Birlik gününde halkın dayanışması bir kez daha gösterildi.

İlk olarak yürüyüş yapılırken, yürüyüşte ellerde Türk bayrağı dillerde tekbir vardı. Yürüyüşün ön saflarında İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Bölükbaşı yer aldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanına geçildi. Şiirlerin okunduğu, video gösteriminin yapıldığı anma etkinliğinde günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı. Vatandaşlar, anma etkinliği ile birlikte "demokrasi nöbeti" başlattı.