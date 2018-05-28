Söke’de yüzme şampiyonası yapıldı

172 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yüzme şampiyonası Amerikan Kültür Koleji havuzunda yapıldı.

Söke’nin iki yüzme kulübü antrenörü Devrim Deviren ve Pelin Şenoğlu sorumluluğunda gerçekleşen ve sabah saatlerinde başlayan yüzme şampiyonasında sporcular sekiz kategoride yarıştı. Şampiyona yarışlarının sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Belediye Meclisi Spor Komisyonu Üyeleri Yusuf Yaya ve Fahri Semerci, İlçe Spor Müdürü A. Turan Günen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Barut, Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan, Amerikan Kültür Koleji Kurucu Temsilcisi Ömer Yaraş da katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcuları kutlayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptığı konuşmasında; “Sökemiz bir çok spor dalında başarılarıyla adından söz ettiriyor. İlçemizde tüm altyapı eksikliklerine rağmen son yıllarda başarı getiren spor dallarından biri de yüzme. Gençlerimizin gelişmesinde önemli katkısı olan yüzme sporuna gönül veren, bu uğurda emek harcayan spor kulüplerimiz ve antrenörlerini de ayrıca kutluyorum. Söke Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun ve sporcunun yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

Yapılan Yarışmada: Minik Bayanlar Kategorisinde 1. Arda Yurdakan, 2. İlkim Gökçe Toplama, 3. Beril Turan, 4.Ada Kurt oldu. Minik Erkekler Kategorisinde; 1. Sarp Deniz Orhan, 2. Umut Özdemir, 3. Doruk Çetinkaya, 4. Alper Ozan, Küçük Bayanlar Kategorisinde; 1. İlkim Çamlı, 2. Eylül Uğurel, 3. Ceren Yılmaz, 4. Öykü Bölek oldu. Küçük Erkekler Kategorisinde; 1. Ali Rıza Ertürk, 2. Bulut Fırat, 3. Deniz Taşyakan, 4. Tan Sağat, Yıldız Bayanlar Kategorisinde; 1. Gökçe Karışmaz, 2. Melisa Yıldırım, 3. Başak Malgın, Yıldız Erkekler Kategorisinde; 1. Mira Gürkan Yıldırım, 2. Teoman Atay, 3. Ozan Ceylan oldu. Genç Bayanlar Kategorisinde ise 1. İpek Uyar, 2. Eda Çakmak, 3. Rüzgar Özeloğlu, 4. Ece Adıyaman, 4. Asya Eylül Özek, Genç Erkekler’de 1. Efe Enver Deviren, 2. Alper Tille, 3. Erdem Atacan oldu.