Söke'de Zabıta ve Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nden etiket denetimi

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke'deki marketlerde etiket ve fiyat denetimi yapıldı.

Son dönemde ekonomik spekülasyonlar ve dolar kurundaki artış yüzünden bazı ürünlerde aşırı fiyat artışı yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine denetimler yapılmaya başlandı. Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü harekete geçerken, denetimler Söke'deki özellikle marketlere yönelik gerçekleştirildi. İlçede marketleri denetleyen ekipler, reyonlardaki ürün etiketleri ile fiyatlarını kontrol etti.

Yapılan ürün etiket fiyatı denetimleri ile bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak “Haksız Kazanç” elde edilmesinin yanında stokçuluğu da önlemeyi amaçlandığı belirtildi. Yapılan denetimler vatandaşlardan da tam not aldı.