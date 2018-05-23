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23 Mayıs 2018 13:42

Söke’deki balık ölümlerinin nedeni kurumlarca araştırılıyor

Aydın’ın Söke ilçesi Söke Ovası içerisinde yer alan Büyük Menderes Nehri tahliye kanalındaki toplu balık ölümleri ile ilgili olarak kurumlarca gerekli çalışma başlatıldı.

Söke’deki balık ölümlerinin nedeni kurumlarca araştırılıyor

23 Mayıs 2018 13:42

Aydın İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Söke ve Didim İlçe Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı tahliye kanalından su numunelerini aldı. Bölgede sadece su numunelerinin değil, ölen canlılardan da örneklerin araştırma için alındığı belirtildi. Tarım Müdürlüğü dışında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Jandarma’nın da gerekli çalışmaları başlattığı öğrenildi.


Balık ölümleri ile ilgili kamuoyunda yankı bulan görüntülerin ardından İl ve ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince çalışmanın başlatıldığını belirten Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Bölgeden su ve canlı (balık) numuneleri alındı. İzmir’de bulunan laboratuvara gönderildi. Kesin sonuç henüz elimize gelmedi. Sonuçlar gelince elbette kamuoyu ile paylaşacağız. Sonuçlarla birlikte balık ölümlerinin asıl nedeni ortaya çıkacaktır” diye konuştu.




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