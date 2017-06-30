Söke’deki Kazada Pikap, Kamyonun Altına Girdi

Edinilen bilgiye göre; Didim’den Söke istikametine seyir halinde olan Durmuş Nizam yönetimindeki 09 JS 797 plakalı çift kabin lüks pikap, aynı yönde seyreden Hasan Küçük yönetimindeki 48 KE 757 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonrası kamyonun altına girdi. Kazada pikabın tavan kısmının komple koptuğu görülürken, hurdaya dönen pikap görenleri şaşırttı. Kaza sonrasında pikap sürücüsü Durmuş Nizam yaralanırken, hurdaya dönen aracından çıkarıldı. Yaralı sürücü Durmuş Nizam olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.