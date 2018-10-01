Söke'deki kazada yaralanan kişi yaşama tutunamadı

Aydın'ın Söke ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada otobüse çarpan hafif ticari araçta bulunan iki yaralıdan biri hayata tutunamadı. Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza Muradiye kavşağında meydana gelmiş, Tayhun Özmen yönetimindeki 34 AF 0787 plakalı hafif ticari araç önünde seyreden otobüse çarpmıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Tayhun Özmen ve aynı araçta bulunan Turgay Çelik ağır yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ile tedavileri için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralılardan Turgay Çelik'in yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, sürücü Tayhun Özmen'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.