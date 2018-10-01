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Söke'den 7 Kişi TFF Grassroots C Antrenör Lisansı kursunu tamamladı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi ile Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile yapılan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu sona erdi.

Söke'den 7 isim kursu tamamlayıp, antrenörlük lisansını almaya hak kazandı.


Aydınspor'un uzun yıllar forma giyen Teknik Direktör Hakkı Aslan'ın adının verildiği TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu 16-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. TFF Eğitmenleri Ömer Kaner ve Murat Kaya tarafından verilen kursa Söke'den spor camiasının yakından tanıdığı 7 isim katıldı. Söke'den kursa katılan Ahmet Arat, İsmail Arat, Serdar Barışık, Ahmet Üzümcü, Yağız Pullukçu, Yaşar Bilenyıl, Burhan Aslan TFF Grassroots C Antrenör Lisansı Kursu'nu tamamlayıp, lisanlarını almaya hak kazandı.

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