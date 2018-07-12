Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 16:57

Sökeli bisikletçiler çocuklar için 900 kilometre pedal çevirdi

Söke Ayyıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Adem Gümüşsu beraberinde Eşref Sarı ve İbrahim Eroksuz ile çocuklar için pedal çevirdi.

Sökeli bisikletçiler çocuklar için 900 kilometre pedal çevirdi

12 Temmuz 2018 16:57


Türkiye’nin kalbini acıtan Eylül ve Leyla başta olmak üzere çocuk istismarı ve ölümlerine dikkat çekmek üzere bisiklet turu yapan Sökeli Bisikletçilerin yolları Söke’den Kapadokya’ya uzandı.


900.2 km’lik yol yapan bisikletçiler 74 saat 58 dakika pedal çevirdi. Ekip Konya’ya kadar 665 km’lik yolu üç kişi tamamladı. Bisikletçilerden Eşref Sarı ve İbrahim Eroksuz yaklaşık 365 km daha yol yaparak Kapadokya’ya kadar gitti.


Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu; “Söke’den başlayan bisiklet turumuz 665 km’lik Konya yolunu pedallanarak başarı ile tamamlandı. Ben işlerin sebebiyle Konya’dan ayrıldım. Yol arkadaşlarım İbrahim Eroksuz ile Eşref Sarı turu Kapadokya’ya kadar devam ettirerek bizleri onurlandırdı. Çocuklara istismara yönelik, çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz bu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç