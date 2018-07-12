Sökeli bisikletçiler çocuklar için 900 kilometre pedal çevirdi

Türkiye’nin kalbini acıtan Eylül ve Leyla başta olmak üzere çocuk istismarı ve ölümlerine dikkat çekmek üzere bisiklet turu yapan Sökeli Bisikletçilerin yolları Söke’den Kapadokya’ya uzandı.

900.2 km’lik yol yapan bisikletçiler 74 saat 58 dakika pedal çevirdi. Ekip Konya’ya kadar 665 km’lik yolu üç kişi tamamladı. Bisikletçilerden Eşref Sarı ve İbrahim Eroksuz yaklaşık 365 km daha yol yaparak Kapadokya’ya kadar gitti.

Kulüp Başkanı Adem Gümüşsu; “Söke’den başlayan bisiklet turumuz 665 km’lik Konya yolunu pedallanarak başarı ile tamamlandı. Ben işlerin sebebiyle Konya’dan ayrıldım. Yol arkadaşlarım İbrahim Eroksuz ile Eşref Sarı turu Kapadokya’ya kadar devam ettirerek bizleri onurlandırdı. Çocuklara istismara yönelik, çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz bu yolculuğumuzda bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.