Sökeli çocuklar Ata Tohum’la tanıştı

Okullarının bahçesine minik elleriyle sebze fidanı diken çocuklar, uygulamalı derslerinde keyifli anlar yaşadı.

Gurur Çocuk Kulübü ve Gündüz Bakım Evi sahibi Damla Baybora, 2011 yılında Muğla’da “Tohumu Atadan” projesini başlatan emekli eğitimci Jale Eren ile iletişime geçti. Muğla’dan Söke’ye minik çocuklar için gelen Jale Eren, öğrencilere tohumu ve fidanları anlattı.

Hibrit tohuma karşı ata tohumu nesiller boyunca devam ettirmek adına çocuklarda bilinç oluşturmak istediklerini belirten Damla Baybora; “Çocuklarımızda daha küçük yaşlardan bu bilincin oluşması gerekiyor. Gurur Çocuk Kulübü ve Gündüz Bakım Evi ailesi olarak Söke’de bir başlangıç yapmak istedik. Harita Mühendisi ağabeyimiz Burak Özdemir aracılığı ile Muğla’dan Jale Hanım ile iletişime geçtik. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.