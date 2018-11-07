Sökeli çocuklar eğlenirken öğreniyor

Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi'ne yoğun ilgi var. Özellikle eğitim yılının başlamasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu arttı.

Üst katlarında Söke'nin yaşam, kültür ve ekonomisine ilişkin objeleri barındıran Kent Müzesi, alt katında ise geçmişin oyuncaklarını geleceğe taşıyan oyuncak sergisi ile ziyaretçilerini karşılayan bina; ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Yeni uygulamayla çocukların kültürel gezisi oyuncak sergisi ve Çevki'li çevre eğitimi ile eğlenceye dönüşüyor.

Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi Çocuk Oyuncakları Sergisini ziyaret eden çocukları çeşitli sürprizler bekliyor. Okulların toplu öğrenci ziyaretlerinde Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)'nun sembolü olan çevreci kedi Çevki de öğrencileri karşılıyor. Doğal malzemelerden ve el emeği ile yapılmış oyuncakları gören hatta bazı oyuncaklarla oynama şansını bulan Sökeli öğrencilere Çevki tarafından çevre eğitimi de veriliyor. Çevki'nin maceralarının yer aldığı kitabın da hediye edildiği çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Çevre eğitimini de içeren kültürel bir eğlence haline gelen müze ziyaretlerinde öğrencileri Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Eylem Köprüalan Çaldıran, Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner ve Söke Belediyesi Kimyageri Şefika Katipoğlu karşılıyor.