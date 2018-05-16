Sökeli Genç Güreşçiye Kispet Desteği

Sökeli başpehlivan Mehmet Keçe Atak’ın aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet Keçe ata sporu güreşte babasının izinden gidiyor. 18 yaşındaki genç güreşçi altı yıldır sürdürdüğü güreş sporunda hem minderde, hem de yağlı güreşlerde birçok başarı elde etti. Çalışmalarını Pendik Güreş İhtisas kulübü çatısı altında sürdüren Mehmet Keçe’ye Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Burunköy Muhtarı Muharrem Kaçar adının yazılı olduğu kispet hediye etti.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Gençlerimizin iyi bir birey olabilmeleri için uğraş veriyor, spora destek oluyoruz. Kispet ihtiyacı için Kaymakamlık olarak aracılık ettik, Burunköy Muhtarımız Muharrem Kaçar’a da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mehmet Kardeşimize Kırkpınar başta olmak üzere tüm güreşlerinde başarılar diliyoruz. Daha önceki başarılarını biliyorum, inşallah babasının izinde Kırkpınar şampiyonlukları da gelir” dedi.

Genç güreşçi Mehmet Keçe; “Destek veren herkese teşekkür ederim” derken; Söke’nin başpelivan ünvanına sahip güreşçisi baba Mehmet Keçe Atak ise, Ata sporu olan güreşin Söke ve Aydın’da gelişmesi için çalışmalar yapılmasını istedi.