Sökeli hayırsever eğitim için arsasını bağışladı

Sökeli hayırsever Songün Yarangüme eğitim amaçlı kullanılmak üzere, arsasını Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV)'na bağışladı.

Avustralya'da yaşayan, aslen Sökeli olan Songün Yarangüme Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde bulunan arsa vasıflı taşınmazını eğitim amaçlı kullanılmak üzere SÖKEV'e bağışladı. Arsanın Vakfa kabulü SÖKEV'in Başkanı olan İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun makamında yapıldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu açıklamasında; “SÖKEV hayırseverlerin bağışları ve desteğiyle ilçemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ile Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı olarak fakülte Binalarının inşaatlarını yapmaktadır. Hayırsever vatandaşımız Songün Yarengüme' ye eğitime verdiği destek dolayısıyla Söke Eğitim Vakfı olarak teşekkür ediyoruz” dedi.