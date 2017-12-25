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25 Aralık 2017 16:50

Sökeli iş adamından gazi ve şehit yakınlarına bedava tarımsal ürün

Söke’ye bağlı Güllübahçe Mahallesi’nde duyarlı işadamı kendi arazisinde ürettiği tarımsal ürünleri gaziler ve şehit yakınlarına ücretsiz dağıtıyor.

Sökeli iş adamından gazi ve şehit yakınlarına bedava tarımsal ürün

25 Aralık 2017 16:50


Güllübahçe Mahallesi sakini Mehmet Erten işyeri aynı zamanda tarımsal üretim yaptığı narenciye arazisinin önüne pankart asarak kampanyayı başlattı. İşadamı Mehmet Erten; “Şehit ve Gazi Ailelerine Çiftliğimiz Ürünleri Ücretsizdir” ifadesi yer alan pankartla gaziler ve şehit ailelerine çağrı yaptı.


Sarıkamış şehitlerini anma gününde izlediği bir videodan etkilendiğini şehit aileleri ve gaziler için kendisinin de birşey yapması gerektiği düşüncesiyle harekete geçtiğini belirten Mehmet Erten; “Onlar için ne yapsak az. Bu vatan için canlarını hiçe sayanlar ve yakınları çiftliğimize gelip, dilekdiklerince faydalanabilirler. Bizler paylaştıkça varız” dedi.




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