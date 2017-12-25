Sökeli iş adamından gazi ve şehit yakınlarına bedava tarımsal ürün

Güllübahçe Mahallesi sakini Mehmet Erten işyeri aynı zamanda tarımsal üretim yaptığı narenciye arazisinin önüne pankart asarak kampanyayı başlattı. İşadamı Mehmet Erten; “Şehit ve Gazi Ailelerine Çiftliğimiz Ürünleri Ücretsizdir” ifadesi yer alan pankartla gaziler ve şehit ailelerine çağrı yaptı.

Sarıkamış şehitlerini anma gününde izlediği bir videodan etkilendiğini şehit aileleri ve gaziler için kendisinin de birşey yapması gerektiği düşüncesiyle harekete geçtiğini belirten Mehmet Erten; “Onlar için ne yapsak az. Bu vatan için canlarını hiçe sayanlar ve yakınları çiftliğimize gelip, dilekdiklerince faydalanabilirler. Bizler paylaştıkça varız” dedi.