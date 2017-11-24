Sökeli kadınlar ’kadına şiddeti’ kınadı

Yapılan açıklamada kadınların fiziksel ve cinsel şiddete karşı birlik ve dayanışma içinde olmaları gerektiği vurgulandı.

Kadın Meclisi adına Sevil Temel yaptı. Açıklamada; “Tüm Dünyada 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ” olarak ilan edilmesinin nedeni 25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde o günkü siyasi iktidara karşı mücadele eden üç kız kardeşin öldürülmesidir. Üç kız kardeş bir sembol haline gelmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından 17 Aralık 1999’da 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması” için uluslararası mücadele günü olarak benimsenmesine karar verilmiştir. Uluslararası hukukun bütün çabalarına rağmen kadına yönelik şiddet hem ülkemizde hem de dünyada artarak devam etmektedir. Bugün dünyada pek çok kadın birey olma haklarından yoksun bırakılmaktadır. Evde, işte, sokakta, okulda fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Kadın bedeni üzerinden yapılan siyasetin kadınlarımızı hızla birey olmaktan çıkardığını, kendi haklarını koruyamaz bir duruma getirdiğini gözlemliyoruz. Bırakılsın da kadınlar nerede çalışacağına, nasıl yaşayacağına ve kiminle evleneceğine kendileri karar versin. Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, hayatın her aşamasında yan yana, omuz omuza olduğu bir toplum daha güçlü ve refah düzeyi daha yüksek olacaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadının çağdaş bir yaşama kavuşması yönünde çalışmış ve de devrimler gerçekleştirmiştir. İnsan hakları mücadelesinde kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddetmeli ve kadınların insanlık onuruna yakışır bir yaşam sürmeleri için gerekli mücadeleyi vermeliyiz. Bu konuda dayanışma içerisinde olmalıyız” sözlerine yer verildi.