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28 Haziran 2018 16:10

Sökeli kadınların el emeği Çin’de alıcı buldu

Söke’de takı kursunda öğrendikleri el işlerini ekonomiye dönüştürmeyi başaran iki kadın, üretimlerini internet üzerinden pazarlamaya başladı.

Sökeli kadınların el emeği Çin’de alıcı buldu

28 Haziran 2018 16:10


Sökeli Kadınlar Aslı Çeliksoy ve Dilek Kaya’nın yaptığı el emeği göz nuru takı tasarımı, Çin’in Başkenti Pekin’den sipariş aldı. Sipariş Çin’e kargo edilirken, Pekin’den takıya alıcı olan Shengmian Goo sosyal medyadan teşekkür mesajı yolladı. Takının 160 TL bedelle Çin’e satıldığı öğrenildi.


Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan ve eğitmenliğini Gülay Dağoğlu’nun yaptığı takı kursundan elde edilen ürünler açılan sergilerde zaten ilgi görüyordu. Kursiyerlerin aldıkları eğitimi aile ekonomilerine katkı sağlıyor hale getirmeleri, internet üzerinden de sipariş alıyor konuma gelmeleri kursiyerlerde büyük sevinç ve heyecana neden oldu.


Kursiyerler Aslı Çeliksoy ve Dilek Kaya; "Söke Belediyesi tarafından açılan kurslar özellikle biz ev hanımlarına büyük katkı sağladı. Kurslar sayesinde ekonomimize de katkı sağlamaya ve hedefimize ulaşmaya başladık. Bu anlamda bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.




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