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11 Temmuz 2017 16:13

Sökeli Mehmet Keçe, Kırkpınar’da güreşecek

Sökeli başpehlivan Mehmet Keçe Atak’ın aynı ismi taşıyan oğlu Mehmet Keçe, 14-16 Temmuz’da gerçekleşecek 656.

Sökeli Mehmet Keçe, Kırkpınar’da güreşecek

11 Temmuz 2017 16:13

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ter dökecek.


5 yıldır güreşen 17 yaşındaki genç güreşçi, kısa zamana büyük başarılar sığdırmayı başardı. Bugüne kadar 8 birincilik, 4 ikincilik ve 10’un üzerinde üçüncülük dereceleri bulunan Mehmet Keçe; yeni bir başarıyı Edirne Kırkpınar Güreşlerinde de elde etmek istiyor. 3 yıldır Kırkpınar’da er meydanına çıkan Sökeli güreşçi Mehmet Keçe geçen yıl 250 civarında güreşçi arasından destebüyükboy kategorisinde 16’ya kalan sporculardan biri oldu. Çalışmalarını Pendik Güreş İhtisas kulübü çatısı altında sürdüren Mehmet Keçe, babasının izinde güreşte başpehlivanlık unvanını kazanmak istiyor.



656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde küçük orta, küçük boy kategorilerinde mücadele edecek olan Mehmet Keçe’ye Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’dan geldi. Sökeli sporcuya hediye takdim eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Sökeli genç güreşçiye başarılar diledi.


Genç Mehmet Keçe’nin babası Mehmet Keçe tarihi Elmalı yağlı güreşlerinde 3 yıl üst üste başpehlivan olmuş ve yine 1984 tarihi Kırkpınar Güreşlerinde 3. Olarak Söke’ye gurur yaşatmıştı.




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