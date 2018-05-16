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16 Mayıs 2018 15:06

Sökeli Öğrenciler Yaşlılara El Uzattı

Söke Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi gerçekleştirdikleri projeyle yaşlılara el uzatıyor.

Sökeli Öğrenciler Yaşlılara El Uzattı

16 Mayıs 2018 15:06

“Öğrenciler Ailelerle Buluşuyor” Projesi, okulun koordinatör Müdür Yardımcısı Havva Zeybek Şentaş rehberliğinde gerçekleşiyor.


Proje kapsamında Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan 75-85 yaş aralığındaki yaşlı ve özellikle yardıma muhtaç vatandaşlar tespit edildi. Projede yer alan öğrenciler ziyaret ettikleri evlerde temizlik, saç kesimi, manikür gibi hizmetlerin yanında yemek ve giysi tamiri de yaptılar. Proje el uzatılan yaşlılar tarafından memnuniyetle karşılanırken; öğrenciler okulda eğitimini gördükleri alanların sahada uygulama eğitimini de görmüş oldu.


Proje koordinatörü Havva Zeybek Şentaş; “Bizleri evlerinde misafir eden mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyoruz. Hayır duaları bizlere yeter. Öğrencilerimizin en büyük kazanımı ve aldıkları en büyük ders empati” diye konuştu.




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