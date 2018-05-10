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10 Mayıs 2018 12:27

Sökeli pamukçuların sorunları Ankara’ya taşındı

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Söke Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş ve Sökeli Çiftçi heyeti ile Ankara’da bir araya gelerek Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi’yi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı ziyaret ettiler.

Sökeli pamukçuların sorunları Ankara’ya taşındı

10 Mayıs 2018 12:27


Sökeli pamukçuların gerek borsada yaşadıkları sıkıntılar gerekse üretimde yaşadıkları sıkıntıların çözümü için mücadele verdiklerini ve pauk üreticisinin emeğinin korunması için ne gerekiyorsa yapılacağını kaydeden Erdem, Söke’den gelen heyetle Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Çiftçi’yi makamında ziyaret ettiklerini söyledi.


Erdem ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “İzmir Borsasında pamuk alım satımlarında satış işlemlerinin yansımaması sebebiyle üreticinin fiyat konusunda mağduriyeti konusunu ele aldık. Bu konuda çözüm önerileri üzerinde değerlendirme yapıldı. Çözümler konusunda bakanlık çalışma yapacak önümüzdeki günlerde bu çalışmanın neticelerini göreceğiz” dedi.


Aynı heyetle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nü de ziyaret ettiklerini belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem açıklamasında, “Genel Müdür Müslüm Beyazgül ile tarımsal üretimde münavebe konusunu değerlendirdik. Özellikle Söke bölgesindeki tarımsal alanların pamuk üretimine mecbur olduğunu ve münavebe yapılamayacağını görüştük. Genel Müdür konu üzerinde çalıştıklarını ve çözüm üreteceklerini ifade etti. Ayrıca pamuk üretiminde zararlı otlarla mücadelede kullanılan ilaçların kısıtlanması sebebiyle karaborsaya düşmesi konusunu Gıda Kontrol Genel Müdür yardımcısı ile görüştük sorunun çözümü ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. Pamuk üreticimizin alın terinin korunması daha kolay üretim yapabilmesi adına elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.




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