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26 Temmuz 2018 07:20

Sökeli pazarcılar büyükşehrin çalışmalarından memnun

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Söke’de aralıksız sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarında, Kurtuluş Caddesi’nden sonra Kayas Caddesi’nde de çalışmalar tamamlandı.

Sökeli pazarcılar büyükşehrin çalışmalarından memnun

26 Temmuz 2018 07:20


Pazar esnafının ve vatandaşların isteği ve Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla Kayas Caddesi’nde bir haftada bitirilmesi beklenen çalışmalar ekiplerin gece gündüz demeden yaptığı hummalı çalışma sonucu Salı Pazarı’na yetiştirildi. Yeni asfaltlanan cadde üzerinde kurulan Salı Pazarı’na satışa gelen pazarcılarda, alışverişe gelen vatandaş da bu kadar kısa sürede çalışmaların bitirilmesine memnun olurken, Başkan Özlem Çerçioğlu’na binlerce kez teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Aydın genelinde sürdürdüğü, yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Söke’de başlayan alt ve üst yapı hamlelerinden biri olan ve salı günü pazar kurulduğu ve hastane yolu olması nedeniyle büyük öneme sahip Kayas Caddesi’nde başlayan sıcak asfalt kaplama çalışması verilen titiz ve hummalı hizmet sonucu pazarın kurulacağı Salı gününe yetiştirildi.



Söke Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı M. Ümit Coşkun, “3 günde böyle harika bir yolu yaptılar ya gerçekten helal olsun. Böyle bir yolu bu kadar kısa zamanda hem de bu kadar güzel yapmak gerçekten ekip işi. Başta Topuklu Efe gibi bir başkan olunca ekibi de bu kadar işinin ehli insanlardan kurulunca olmaz dediğimiz şeylerde oluveriyor. Bu yolu pazarımız kurulmadan yetiştirdiği ve bizleri mağdur etmedikleri için Özlem Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah Özlem Başkanımızdan bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.




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