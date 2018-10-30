Sökeliler Cumhuriyet için yürüdü

Söke'de son yılların en büyük katılımlı Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı. Sökeliler ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Cumhuriyet için yürüdü.

Yürüyüşe Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Garnizon Komutanı Pers. Alb. Hasan İhsan Kızgınçelik başta olmak üzere siyasi parti başkanları, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet'in 95. Yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık Cumhuriyet, İstasyon, Abdi İpekçi ve Aydın Caddeleri güzergahında yapıldı. Söke Belediyesi şehir bandosu eşliğinde ellerde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen korteje, evlerinin balkon ve camlarına çıkan Sökeli vatandaşlar da eşlik ederek coşkuya katıldı.

Tekrar Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalığa İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu seslenerek, Cumhuriyet coşkusuna katılan tüm Sökelilere teşekkür etti. 95 balonun protokol üyelerince gökyüzüne bırakıldığı anlarda konfeti ve havai fişek gösterisi coşkuya, coşku kattı.

Levent Tuncer'in sunumuyla renklenen gecede ilçenin yerel müzik gruplarından müzik öğretmeni Murat Taşçı yönetimindeki Grup Ayyıldız konser verdi. Grup Ayyıldız sevilen ezgilerle Sökelilere keyifli anlar yaşatırken, Sökeli THM sanatçısı Yasemin Çandır'ın seslendirdiği türküler konsere ayrı bir renk kattı.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Cumhuriyet etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan Sökeli vatandaşlara teşekkür ederken, Grup Ayyıldız'a plaket takdim ederek Sökeliler adına teşekkür etti.