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07 Eylül 2018 12:16

Sökeliler, kurtuluş gününü Koray Avcı ile kutladı

Söke, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünü Koray Avcı konseri ile kutladı.

Sökeliler, kurtuluş gününü Koray Avcı ile kutladı

07 Eylül 2018 12:16

Son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı binlerce kişinin katıldığı konserde, Sökelilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Kurtuluş Günü konseri Novada Outlet Söke otopark alanında gerçekleşti. Söke Belediyesi Şehir Bandosu, Halk Oyunları ekibi solo gösterisi ile başlayan renkli gecede ilk olarak sanatçı Esra Sezer sahne aldı.


Dillerden düşmeyen şarkılarını söyleyen Koray avcı, sahnedeki esprileri ve sürekli olarak seyirci ile yaşadığı sıcak diyaloglarla Söke’deki konserinde beğeni ile izlendi. Söke’nin yaşamında özel bir yeri olduğunu belirten sanatçı Koray Avcı, Söke ile ilgili anılarını da zaman zaman Sökelilerle paylaştı.


Söke’nin Kurtuluş Günü etkinliklerini bu yıl daha coşkulu kutlandığı belirten Başkan Toyran; etkinliklere katılara destek veren Sökelilere teşekkür etti. Bu yıl Solotürk gösterisinin de kutlamalara farklı bir heyecan kattığını söyleyen Başkan Toyran; kurtuluş günü konserinde sanatçı Koray Avcı’yı ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Toyran’ın konuşmasını sempatik tavır ve sözlerle kesen sanatçı Koray Avcı ise kendisini Sökeli sevenleri ile buluşturduğu için Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a teşekkür etti. Konuşmasının ardından Başkan Toyran Sökeliler adına Koray Avcı’ya çiçek ve Atatürk işlemeli halı hediye etti.


Havai fişek gösterisi ile daha da renklenen gecede sanatçı Koray Avcı iki saat sahnede kaldı.




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