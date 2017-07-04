Söke’nin çiftçi temsilcileri DSİ’ye gitti

Sulama sezonu sancılı başlayınca Söke’den çiftçi temsilcileri DSİ Bölge Müdürlüğü’ne giderek sıkıntıları paylaştı.

Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi, Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Meclis Başkanı Yılmaz Özel, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, Tuzburgazı Muhtarı Recai Tuncer ve çiftçiler ile DSİ Bölge Müdürlüğü’ne giden heyet yaşanan sorunları aktardı.

Menderes Havzasının sonunda yer alan Söke Ovası’na sulama suyunun iki barajda yaşanan geçici sorunlar nedeniyle geç ulaştığı öğrenildi. DSİ Bölge Müdürü M. Akif Balta konuya hakim olduklarını belirterek, suyun Söke’ye ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Söke Ovası Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız; “DSİ yetkililerine sıkıntılar iletildi. Bu arada su Söke’ye ulaşmaya başladı” dedi.

Sezona sulama suyu sıkıntısı ile başlanmasında aşırı sıcakların ve iki barajda kapakların arıza nedeniyle kapatılmasının etkili olduğunu söyleyen Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Su sıkıntısına yerinde müdahale edildi. Kapakların açılmasıyla Söke’ye su ulaşmaya başladı. 40 metreküp su gelmeye başladı. Sulama Birliğimizin verilerden yola çıkarak açıklamasına göre Söke’ye gelen 40 metreküp su yeterli oluyor. DSİ Bölge Müdürlüğü Söke’de su sıkıntısının yaşanmaması için gerekli talimatları verdi. Birkaç gün daha geçici olarak sürecek sıkıntı ortadan kalkacak. Heyet olarak DSİ Bölge Müdürlüğü ziyaretimizden olumlu görüşlerle ayrıldık” dedi.

Yapılan açıklamalarda Söke Ovası’nda sulama suyu ile ilgili panik yapmaya gerek olmadığı ifade edildi.