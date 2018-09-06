Söke’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı törenle kutlandı

yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni ile devam etti. Törene Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Söke Garnizon Komutanı Personel Albay Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende; günün anlamına ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptı.

6 Eylül’ün Söke’nin kurtuluş bayramı olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “6 Eylül; Sökemiz için bağımsızlığın, özgürlüğün diğer adıdır” dedi. Başkan Toyran konuşmasında; “Milli mücadelenin içinde olan vatanseverler; gösterdikleri azim, kararlılık ile yeni nesillere bir milletin küllerinden nasıl doğacağını göstermişlerdir. O karanlık dönemde büyük mücadele verilerek, elde edilen düşman işgalinden kurtuluşun zorlu öyküleri bizlere örnek olmalıdır. Kuva-i Milliye ruhuyla, Türk Ulusunun tüm kesimleriyle verdiği Kurtuluş savaşı, bir millete vurulmak istenen esaret zincirini adeta kırmıştır. Milli diriliş ve emperyalist güçlere karşı bir şahlanış örneği olan milli mücadele, tüm dünya ülkelerine ders ve örnek olmuştur. Bu dirilişin sonunda zafer, Sökemizde 6 Eylül 1922’de tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bugün bağımsız yaşamamızı sağlayan, başta devrim meşalesini yakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını minnetle anmak gerekir. Milli mücadeleye katılan Sökemizin yiğidi Sökeli Cafer Efe’yi, Aydınımızın vatan kahramanları Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Gökçen Efe, Germencikli Sarı Efe’yi daha birçok isimsiz kahramanlarımıza ödenemez vefa borcumuz olduğunu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşünceler içinde, düşman işgalinden kuruluşun sevincini bundan 96 yıl önce olduğu gibi aynı heyecan içinde kutluyoruz. “Bağımsızlık Benim Karakterimdir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri ışığında gelişmiş uygarlıklar seviyesine ulaşmak için sonuna kadar çalışacağız. 6 Eylül Sökemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıldönümünü kutluyor, vatan kahramanlarını bir kez daha minnetle anıyor, tüm halkımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Törende Öznur Bilgiç ve Sıla Akyüz günün anlamına ilişkin şiir okurken, Söke Belediyesi yaz okulu öğrencileri tarafından modern dans gösterisi ve oratoryo gösterisi yapıldı. Söke Belediyesi halk oyunları ekibi oyuncuları tarafından sol gösterisi sunumunun yapıldığı törende, Solotürk komutanı tarafından yapılacak gösteri ile ilgili bilgilendirme de yer aldı.