Söke'nin kardeş şehri Schönebeck heyeti Söke'de

Söke'nin 1996 yılından bu yana kardeş şehri olan Almanya'nın Schönebeck Elbe kenti heyeti Söke'ye geldi.

İçerisinde Schönebeck Belediye Başkanı Bert Knoblauch, Schönebeck Belediye Meclis Üyesi Markus Baudisch, kardeş şehir kuruluş üyeleri Wolfgang Fuchs ve Mehmet Tefikov, Magdrburg Yüksek Okul Avrupa Fonları Uzmanı Peter Rauschenbach, Litvanya Parlamentosu Üyesi Romualdas Rudriz'in bulunduğu heyet Söke'de bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

Sabah saatlerinde Söke Belediye başkanı Süleyman Toyran'ı makamında ziyaret eden heyet daha sonra Söke Kent Müzesi'ni gezerken; ardından Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ile birlikte İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Alman heyetin Söke ziyaretinde yapılacak karşılıklı görüşmelerde ilişkilerin daha güçlendirilmesi amaçlanıyor. İki kent arasında ekonomik ve kültürel anlamda ilişkilerin güçlenmesinin yanında ortak projelerin yürütülmesi anlamında adımların atılması hedefleniyor.