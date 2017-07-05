Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 10:58

Söke’nin kirazı rotasını Uzakdoğu’ya çevirdi

Söke’nin Ovacık mevkiinde yetişen kiraz, bu yıl Avrupa’nın dışında Uzakdoğu ülkelerine de yolcu edildi.

Söke’nin kirazı rotasını Uzakdoğu’ya çevirdi

05 Temmuz 2017 10:58


Aydın’ın Söke ilçesi Ovacık mevkiinde 2005 yılında kıraç halde aldığı 500 dönümlük araziyi bugün 32 Bin ağaçtan oluşan dev bir kiraz üretim alanına dönüştüren Salih Öztunaoğlu; başarılı üretimini sürdürüyor. Üretimin yanında çok sayıda çalışanına istihdam da sağlayan Söke’nin kiraz bahçesi, 2017 yılı rekoltesi ile yine yüz güldürdü. Geçtiğimiz yıllarda başlayan Avrupa ve Rusya’ya kiraz ihracatı, bu yıl rotasını Uzakdoğu ülkelerine de çevirdi. Söke kirazı ihracatın dışında iç piyasada da satılıyor.


Üretimdeki başarının çiftlik yönetiminin yanı sıra çalışanlarının özverili ve sevgi dolu çalışmalarından kaynaklandığının altını çizen üretici Salih Öztunaoğlu; emeklerinin karşılığını her geçen yıl yükselen bir değerde aldıklarını söyledi. Avrupa’nın ardından Uzakdoğu ülkelerine de Söke’de yetişen kirazı ihraç ettiklerini belirten Öztunaoğlu; “Söke kirazının dünya markası olmasını arzu ediyoruz. Özenle hasat edilen kirazlar, aynı özenle depolanıp nakil ediliyor. İklimi çok uygun alanda Söke kirazı Ovacık’ta hem deniz hem de orman havası içinde yetişiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!