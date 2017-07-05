Söke’nin kirazı rotasını Uzakdoğu’ya çevirdi

Aydın’ın Söke ilçesi Ovacık mevkiinde 2005 yılında kıraç halde aldığı 500 dönümlük araziyi bugün 32 Bin ağaçtan oluşan dev bir kiraz üretim alanına dönüştüren Salih Öztunaoğlu; başarılı üretimini sürdürüyor. Üretimin yanında çok sayıda çalışanına istihdam da sağlayan Söke’nin kiraz bahçesi, 2017 yılı rekoltesi ile yine yüz güldürdü. Geçtiğimiz yıllarda başlayan Avrupa ve Rusya’ya kiraz ihracatı, bu yıl rotasını Uzakdoğu ülkelerine de çevirdi. Söke kirazı ihracatın dışında iç piyasada da satılıyor.

Üretimdeki başarının çiftlik yönetiminin yanı sıra çalışanlarının özverili ve sevgi dolu çalışmalarından kaynaklandığının altını çizen üretici Salih Öztunaoğlu; emeklerinin karşılığını her geçen yıl yükselen bir değerde aldıklarını söyledi. Avrupa’nın ardından Uzakdoğu ülkelerine de Söke’de yetişen kirazı ihraç ettiklerini belirten Öztunaoğlu; “Söke kirazının dünya markası olmasını arzu ediyoruz. Özenle hasat edilen kirazlar, aynı özenle depolanıp nakil ediliyor. İklimi çok uygun alanda Söke kirazı Ovacık’ta hem deniz hem de orman havası içinde yetişiyor” dedi.