Daha önce şehit babası Mustafa Uyar’ın şiir kitabının basılmasını sağlayan SÖKEV şimdi de araştırmacı eğitimci İsmail Caner Genç’in “Söke Bir Güzel Anadolu” isimli kitabının basımını sağladı. Kitabın tanıtım toplantısı Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’nde yapıldı.

Kitap tanıtım toplantısına Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, yazar İsmail Caner Genç’in kardeşi ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Sökeli şair ve yazarlar ile davetliler katıldı.

Hazırlık aşaması yaklaşık 30 yıl, kitaplaşma aşaması 3 yıl süren 662 sayfalı “Söke Bir Güzel Anadolu” adlı eserin, Söke tarihini anlatan 3 kitaplık serinin ilki olduğu belirtildi. Söke ve çevresinin coğrafyası, tarihi, bölümler içinde Atatürk’ün atlattığı ölüm tehlikesi, Forbes Fabrikası gibi birçok bilginin yer aldığı kitapta, Söke tarihine ışık tutacak ve bugüne kadar hiç yayınlanmayan fotoğrafların var olduğu ifade edildi.

Kitabın basımındaki katkılarından dolayı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu başkanlığındaki SÖKEV yönetim kuruluna teşekkür eden kitabın yazarı Yerel Tarih Araştırmacısı ve İngilizce Öğretmeni İsmail Caner Genç; “Söke tarihine katkıları için Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay’a teşekkür ediyorum. Ayrıca Söke Hacı Halil Paşa Halk Kütüphanesi’ni kültürel etkinliklerin yapıldığı yer haline getiren kütüphane müdürümüz Fatih Akbaba’ya da teşekkür ediyorum. Kitabın kontrolü ve dizgisi ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç tarafından yapılmıştır” dedi.

Bu çalışmaya başlamasının en büyük sebebinin babası Mustafa Genç’in Söke hakkındaki araştırmaları ve Söke tarihi konusunda bilinenlerin eksiklikler olduğunu belirten İsmail Caner Genç; “Konumuz sadece Söke değil, aşağı Menderes Havzası’dır. Kitap hazırlanırken bölge hakkında yayınlanan tüm yerli ve yabancı literatür incelenmiştir. Fotoğraflar Güney Afrika’da çöpe atılmak üzereyken bulunmuş ve tarafından Söke’ye getirilmiştir. Maddi kazanç hedefi yok, amacımız Söke’ye hizmettir, Sökeli olabilmektir” diye konuştu.