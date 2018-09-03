Sökespor Başkanı Yusuf Günal, MHP’den aday adaylığını açıkladı

24 Haziran genel seçimlerinde MHP Aydın milletvekili aday adayı da olan Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal, şimdi de Söke Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. MHP Söke ilçe binasında yapılan basın toplantısında İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş de bulundu.

Basın toplantısında ilk açıklama Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk’ten geldi. 2019 yerel seçimleri öncesinde belirledikleri planlama dahilinde aday adaylığı açıklamalarını parti merkezinde yapacaklarını belirten Veysel Öztürk; “Belediye Başkanlığına aday adayı olanların sokak yerine aday adaylıklarını parti merkezimizde açıklamalarını uygun görüyoruz. Bu kararı; hem aday adaylarımızı, hem de partimizi yıpratmamak adına aldık. Elbette adaylık kararını genel merkezimiz verecektir. Başkan adayı belirlenene kadar aday adaylarımız kendi bireysel çalışmalarını sahada yapacaklar ve kendilerini kamuoyuna tanıtacaklar. Bu anlamda ilk aday adayımız da hem üyemiz, hem de delegemiz olan Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal oldu. Ben sürecin teşkilatımız ve Yusuf Bey adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘Aday adaylığımı açıklamak benim için büyük bir gurur’ diyerek sözlerine başlayan MHP Söke Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Günal; “Söke’nin geleceği için, Söke’nin sorunlarını çözmek ve hizmet etmek adına böyle bir yola çıktığımız için onurlu, gururlu ve çokta mutluyum. Genel merkezimiz neye, nasıl karar verir bu yaşayıp, göreceğiz. Ama adaylık görevini bana verirlerse Söke Belediye Başkanlığı için göreve hazırız. Söke’nin belli başlı sorunları aşikar. Söke’ye hizmet edebilmek için yola çıktık, inşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

“Başka aday adaylığı başvurusu var mı?” sorusu üzerine MHP Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk; “Bugüne kadar görüşme yaptığımız dört arkadaşımız var. Yusuf Günal başkanımız da bunlardan biriydi. Önümüzdeki hafta yaptığımız programa göre bir arkadaşımızın daha aday adaylığını açıklaması söz konusu. Önümüzdeki ilerleyen dönemde bu sayının daha fazla olabilme ihtimali de var. Ancak şunu da ifade etmeliyiz. Aday adaylığı bu partiye sevdanın bir göstergesidir. İşinden gücünden, şahsından maddi ve manevi fedakarlık yapıp, parti adına Söke’ye hizmet etmek istiyorum diyerek yola çıkmaktır. Bu aday adayı arkadaşlarımızdan biri genel merkezimizin takdiri ile aday olacaktır. Bu durum hiçbirimizde asla kırgınlık, küskünlük yaratmayacak. Belirlenen adayımız ile kol kola çalışacağız” diye konuştu.