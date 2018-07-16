Sökespor için güç birliği toplantısı

Söke’nin marka değerlerinden biri olarak gösterilen Sökespor’un başarısı için kurum ve kuruluşlar bir araya gelirken, toplantıda iş adamları, STK’lar, esnaf ve taraftarlara çağrıda bulunuldu. Öncelikli hedef ise kulübün maddi sorunlarına çözüm üretmek.

Sökespor için toplantı Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı. Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Söke Garnizon Komutanı Hasan İhsan Kızgınçelik, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Belediyesi Spor Komisyonu üyesi Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Muslu, Yusuf Yaya ve Fahri Semerci, Söke Ticaret Odası, Borsa, Esnaf Odaları, Ziraat Odası temsilcileri katıldı. Toplantıda Sökespor Kulüp Başkanı Yusuf Günal ve yönetici İsmail Akalın da bulundu.

Sökespor’un kişilerden bağımsız olarak kurumsal bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kurumsal kimliğin yanında olduklarını belirten İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “kurumları, işadamlarını ve esnaflarımızı Sökesporun başarısı için katkıda bulunmaya çağırıyoruz” dedi. Söke’nin satranç, voleybol ve bireysel spor dallarında başarıyı yakalayan bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Kurtbeyoğlu; Söke’nin Sökespor gibi bir marka değeri ile öne çıkmasının önemli olduğunu dile getirdi. Söke Belediyesi bugüne kadar yanında oldu ve bundan sonra da olacağını biliyoruz. Kaymakamlık ve bağlı kurumlarımızla bizler de yanındayız. Başka Sökespor yok. Sökesporumuzu daha yukarı seviyeye çıkarmak için elimizden geleni hep birlikte yapmalıyız” dedi.

Sökespor yöneticilerinin de bulunduğu aylık değerlendirme toplantıları planladıklarını bu toplantının da bunların ilki olduğunu belirten Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; “Gerçekleştireceğimiz bu toplantıların Sökespor’un gidişatını görme, gelecek planlaması adına faydalı olacağını düşünüyorum. Destek verenlerde nelerin yapıldığını takip edebilecekler. Ayrıca toplantıya katılan iş adamları ve kurum yöneticileri Sökespor yönetimine fikirlerini iletebilecek” dedi.

“Taraftar Kart Geliyor”

Sökespor Başkanı Yusuf Günal yeni sezonda 10 Bin adet taraftar kartın satışa çıkarılacağını söyledi. Belirlenecek fiyat üzerinden satışa çıkacak taraftar kart ile kulübe gelir elde edilecek. Yeni sezon hazırlıklarına devam ettiklerini, yeni transferlerle takıma takviye yaptıklarını belirten Yusuf Günal; “3 sezondur 3. Lige çıkmayı kaçırıyoruz. Olmaması için bir sebep yok. Bunu elbirliği ile başarabiliriz” dedi.

İçerisinde Sökespor yöneticileri ve Söke Belediyesi Spor Komisyonu üyelerinin de olduğu gruplar oluşturulacak, iş adamları ve firma ziyaretleri başlatılacak. Önümüzdeki günlerde taraftar kartlarının satışı ve fonksiyonları netleştirilecek.