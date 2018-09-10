Söke'ye 500 yeni üniversite öğrencisi daha geliyor

Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) geçtiğimiz hafta itibariyle kayıtlar tamamlanırken, ek kontenjan kayıtları başladı. Yeni dönemde 500 yeni öğrenci Söke'yi tercih etti.

Bu yıl Söke İşletme Fakültesi'nde yeni gelen öğrencilerle birlikte Bin 600 civarında öğrenci olacak. Söke Meslek Yüksek Okulu, iki yıllık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve son birkaç sınıfı kalan dört yıllık Sağlık Yüksek Okulu ile Söke'deki üniversiteli öğrenci sayısı toplam 6 bin civarında olacak.

ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç yeni dönemle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Fatma Neval Genç yaptığı açıklamada; “Söke İşletme Fakültesi'nde birinci ve ikinci öğretimde 5 bölüm yer alıyor. Toplamda 500 civarında yeni öğrenci geldi. Geçen Mayıs ayında 150 mezun veren Fakülte, bu yıl 500 yeni öğrenci Söke'yi tercih etti. 5 bölümde kontenjanlar belirlendiği şekilde doldu. Türkiye'de genel olarak hem meslek yüksekokulları hem de fakültelerde kontenjan açıklığı söz konusu. Üniversite sayısının artması, bedelli askerlik gibi konuların gündeme gelmesi gibi nedenler bunun sebepleri arasında olabilir. Bizim fakültemizde böyle bir kontenjan düşüklüğü yaşanmadı. Özellikle son açtığımız Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü yeni açılmasına rağmen en çok rağbet gören bölümlerimizden oldu. Bu da bize şunu gösteriyor, yeni ihtiyaçlara göre oluşturulan yeni bölümlere daha fazla öğrenci bulabileceğiz” dedi.

“Yeni Bölümler Açma Planı Var”

Yeni dönemde yine işletmecilikle alakalı yeni bölümler açmayı planladıklarının söyleyen Dekan Fatma Neval Genç; “Bunlar Sağlık ve Denizlikle işbirliği içinde açabileceğimiz bölümler olabilir. Sosyal bölümler olarak öğrenci kontenjanı yönünden avantajlıyız. Bu da Sökemizde öğrenci nüfusunun artması anlamına geliyor. Tabi ki amaç sadece öğrenci sayısını arttırmak değil. Farklı bölümlerle, farkı nitelikteki öğrencileri buraya çekmek. İstihdam ve ekonominin değişen yapısına uygun olarak ve öğrencilerin tercihlerinin değişen yapısına uygun olarak yeni bölümler açma planlarımız var” dedi.

Söke'de bu yıl yüksek lisans öğrencilerinind e eğitim göreceğini belirten Prof. Dr. Fatma Neval genç; “ADÜ bünyesindeki tüm fakültelerde yüksek lisans sınavları gerçekleştirildi. Burada da Yönetim Bilişim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Uluslararası Lojistik gibi Söke'de tezli ve tezsiz yüksek lisans programları olan bölümlerimizin sınavlarını gerçekleştirdik. Burada da oldukça rağbet var. Sayısı lisanslı kadar olmasa da 20 civarında öğrencimiz bu dönem Söke'de yüksek lisans yapma fırsatına sahip olacaklar” diye konuştu.