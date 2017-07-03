SÖKTAŞ’ın iplik bölümü 1 Temmuz itibariyle resmen kapandı

SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iplik bölümü 1 Temmuz tarihi itibariyle resmen makinelerini durdurdu. Bu tarih itibariyle fabrikanın iplik bölümünde çalışan 75 kişi işsiz kaldı.

SÖKTAŞ Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun aldığı iplik bölümünün kapanacağı ile ilgili kararını kamuoyuna açıklamıştı. Yapılan açıklamada, “Söke tesislerinde kumaş üretiminde kullanılan yaklaşık bin 500 ton ipliğin sadece yüzde 30’u SÖKTAŞ Tekstil’den, kalan yüzde 70’i ise dış kaynaklardan tedarik edilmektedir. Hindistan tesisi için ise yaklaşık bin 500 tonluk ihtiyacın tamamı, dış kaynaklardan tedarik edilmektedir. Mevcut iplik üretimi tesisimizin ekonomik bir tesis olmaktan çıkarak; iplik üretiminin rekabet edebilirliğini yitirmesi, maliyet ve kalite avantajı sağlayan iplik temin edilecek tedarikçi ağına sahip olunması göz önüne alınarak iplik üretim bölümünün tamamen kapatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, kapatma kararının kendileri için en üzücü tarafının bu bölümde çalışan yaklaşık 75 kişiyle yolların ayrılacak olması olduğu belirtilerek, “Bu arkadaşlarımızın en kısa sürede iş bulabilmeleri için destek vereceğiz” denmişti.

“Saygı duymak zorundayız”

İş yerinde örgütlü TEKSİF Sendikası Aydın Şube Başkanı Bayram Çakmak, karara saygı duymanın dışında yapılacak bir şeyin olmadığını söyledi. Çakmak, “Arkadaşlarımız işsizler kervanına katıldı. Bu 75 arkadaşımız iyi yetişmiş, deneyimli ve vasıflı insanlardır. Ancak işveren bir karar aldı ve işletmeyi kapattı. Bu karara da saygı duymak zorundayız” dedi.