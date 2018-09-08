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08 Eylül 2018 11:31

Solo Türk’ten muhteşem gösteri

Türk Hava Kuvvetlerinin güzide gösteri takımı Solo Türk, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96.

Solo Türk’ten muhteşem gösteri

08 Eylül 2018 11:31

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri izleyenleri hayran bıraktı.


Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluş günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının Solo Türk ekibi de gösteri sundu. Gösteriyi izlemek isteyen binlerce vatandaş Ilıcabaşı AYTER Alanı’na gelirken, birçok vatandaş da gösteriyi evlerinin çatılarından izledi. İzmir Çiğli Ana Jet Üssü’nden havalanan uçakların askeri pilotları, akrobasi hareketleri ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. F-16 uçağıyla birbirinden tehlikeli ve zor hareketleri yapan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan seyircilerden bol bol alkış aldı. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla pilotlara destek verdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar, ellerindeki kameralarla Solo Türk ekibinin gösterisini ölümsüzleştirdi.


Gösteri sonrasında Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar’a teşekkür plaketi takdim eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gösteri için Solo Türk takımına teşekkür etti.




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