SoloTürk’ten Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

yıldönümü kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapacak olan SoloTürk ekibi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar, Aydın’ın kurtuluşunun 96. yıldönümü için Aydın’da gösteri yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Türk Hava Kuvvetleri’nin güzide pilotlarını ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise ekibe uçuşlarında başarılar diledi. Başkan Çerçioğlu, kurtuluş gününde yapılacak olan gösteri için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin davetini kabul eden pilotlara ve Türk Hava Kuvvetleri’ne teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu 7 Eylül Cuma günü Ilıcabaşı Ayter Alanı’nda gerçekleştirilecek olan SoloTürk gösterisine tüm vatandaşları davet etti.