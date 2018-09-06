Solotürk’ten Başkan Toyran’a teşekkür

Gösteri sonrası Solotürk adına Başkan Toyran’ı makamında ziyaret eden Hava Pilot Yüzbaşı Mustafa Bircan Biçici ve Astsubay Başçavuş Sonat Sarıkaya, gördükleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a Solotürk ürünlerinden hediye eden pilotlar, gösterilerini ilgi ile izleyen Sökelilere de ayrıca teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Davetleri sonrası Söke’de gerçekleştirdikleri hava gösterisi ile büyük gurur yaşadıklarını belirten Başkan Toyran; “Halkımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıldızı Solotürk’ü buluşturmuş olmaktan mutluyuz. 6 Eylül Söke için çok önemli bir gün. Kurtuluş Günümüzde böylesi bir coşkuyu yaşamış olmak hem bizi hemde halkımızı mutlu etti. Solotürk ekibinin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.