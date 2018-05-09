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09 Mayıs 2018 09:08

"Son Kuşlar" demir parmaklıklar arkasındakileri önce güldürdü, sonra ağlattı

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sahnelenen Sait Faik Abasıyanık’ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu, mahkumlara duygu dolu anlar yaşattı.


09 Mayıs 2018 09:08


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "Son Kuşlar" tiyatro oyunu Aydın E Tipi Ceza İnfaz Kurumunun çok amaçlı salonunda sahnelendi. Oyun öncesi protokol üyeleri ve tiyatro sanatçıları, kadın personel ile kadın hükümlü ve tutuklulara yaklaşan Anneler Günü nedeniyle karanfil ve pasta dağıttı. Cezaevindeki mahkumların hayatının işlendiği tiyatro gösterisinde zaman zaman hüzünlenen tutuklu ve hükümlüler, saz eşliğinde söylenen türkülere de eşlik ederken, tiyatro oyunu mahkumları önce güldürdü, sonra ağlattı.


Devlet tiyatrosu sanatçısı Turgay Tanülkü, oyun başlamadan yaptığı konuşmada, 1970’li yıllarda cezaevinde kaldığını belirterek, "Sizlerin neler düşündüğünü, hasretlerini özlemlerini iyi bilirim. Sait Faik’in eseri ’Son Kuşlar’ ile kendi cezaevinde yaşadıklarımızı harmanladık. Kimine göre bir oyun, bize göre de bir yaşam, onları getirdik. Evet 6 tane idam çıktı bizden. 20 tane de baba olamayacak adam. Onlardan birisiydim. Her Anneler Günü’nde karımdan özür dilerim. Ona bir evlat veremedim diye. Ama bu ülke sokakları ve cezaevleri bana 26 tane evlat emanet etti. Onlar için yollardayız" diye konuştu.


Cezaevinde sahnelenen tiyatro oyununa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın Cumhuriyet Savcısı Kasım Tüten, Aydın Cezaevi Müdürü Abdullah Akgül, Cezaevi Savcısı Kamil Emin Özalp, cezaevi personeli ve tutuklular katıldı.




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