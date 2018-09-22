Sosyal Kooperatifçilik Aydın'da tanıtılacak

Sosyal Kooperafçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirilme ve Uygulama Projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu'nun katılımı ile Aydın Valiliği toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sosyal kooperatiflerin halka tanıtılması, yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesi, üniversitelerde çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi ve alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun dikkatinin bu alana çekilmesi için Ankara'da yola çıkacak olan kooperatif treni 9 Ekim'de Aydın'da olacak.

Bu kapsamda Sosyal Kooperafçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirilme ve Uygulama Projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve beraberindeki heyet Aydın'a gelerek projeyi tanıttı.

Aydın Valiliği Toplantı Salonunda, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ilin önde gelen isimleri de katıldı. Sosyal kooperatif treninin uğrayacağı illerde sosyal kooperatiflerin halka tanıtılması, yerel inisiyatiflerin harekete geçirilmesi, üniversitelerde çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi planlanmakta ve alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun dikkatinin bu alana çekilmesi amaçlanıyor.

Seyahat süresi 14 gün olarak planlanan özel tren Ankara'dan hareket edip Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Afyonkarahisar'a uğrayacak ve tekrar Ankara'ya dönecek.