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22 Haziran 2018 02:45

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Aydının Didim İlçesinde emekli 2 çocuk babası 53 yaşındaki Atilla K.

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

22 Haziran 2018 02:45

sosyal medya hesabından veda ve vasiyet notu paylaşınca herkes evine koştu. Cilingir yardımı ile eve giren ekipler şahsın cansız bedebi ile karşılaşınca savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.


Edinilen bilgiye göre; Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayan ve 5 ay önce emekli olup 8 yıldır eşinden ayrı olduğu öğrenilen Atilla K. sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin; çocuklarıma iyi bakın” notu bıraktı.


Karalök’ün bu paylaşımını okuyan herkes şahsın evine koştu. Bir yandan da durumu polise ihbar edip yardım isteyen Karakök’ün evine giden ekipler çilingir yardımı ile girdikleri evde şahsın cesedi ile karşılaştı. Polis ve Savcılık incelemesinin ardından Atilla K. cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.




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