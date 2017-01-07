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07 Ocak 2017 03:27

Sosyal medyadan PKK’yı övdü, jandarma yurdu bastı

Sosyal medyadan PKK’yı övdü, jandarma yurdu bastı

07 Ocak 2017 03:27

Aydın’ın Nazilli İlçesinde sosyal medya hesabından PKK terör örgütünü öven paylaşımda bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Bermal E.’nin kaldığı yurda Jandarma operasyon düzenledi. Jandarma karakolunda ilk ifadesi alınan şüpheli, Terör Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde İsabeyli KYK Kız Yurduna operasyon düzenledi. Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü lehine paylaşım yapan 10 kişiyi tespit ederek, bölgedeki kolluk kuvvetlerine haber verdi. Jandarma, Nazilli Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi(ADÜ) İİBF’de öğrenci olan 19 yaşındaki Bermal E.’nin kaldığı KYK yurduna operasyon düzenledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bermal E.,ilk sorgusunun ardından Aydın Terörle Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere teslim edildi.

Efeler ve Nazilli’deki operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, zanlılar bugün hakim karşına çıkartılacak.



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