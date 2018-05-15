Soygunu sürpriz tanık aydınlattı

Emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddeden şahsın planını sürpriz tanık bozdu.

Buharkent’te evde kimsenin olmamasını fırsat bilen iki hırsız, saat 14,10 sularında girdikleri iki katlı evin birinci katında bulunan dairenin yatak odası penceresinden içeri girdi. 15 dakika içinde evde bulunan 35 bin liralık ziynet eşyasıyla dizüstü bilgisayarı çalan hırsızlar, geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Buharkent’te bağlı Kamilpaşa Mahallesi’nde 4 Mayıs Cuma günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olay, ailenin eve gelmesi üzerine ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki şüpheli, 7 kişinin yaşadığı Özdemir ailesine ait eve, evde kimsenin olmadığı sırada girdi. Şüpheliler, zemin kattaki bahçeli evin penceresini açıp içeri girdi. 15 dakika kadar evde kalan iki şüpheli, içerideki ziynet eşyalarını, bir dizüstü bilgisayarı ve saati alıp kaçtı.

Olaydan iki saat kadar sonra eve gelen Özdemir ailesinin üyeleri, şok yaşadı. Aile, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği’ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına takılan iki şüphelinin eşgali tespit edildi. Altınları ve bilgisayarı çalınan Dilek Özdemir, “Güvenlik kamerası kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla, biz evde yokken iki kişi eve girmiş. Yaklaşık 15 dakika kadar evde kalmışlar. Biz geldiğimizde her yerin darmadağın olduğunu gördük. En az 35 bin lira değerinde altın ve dizüstü bilgisayarım çalındı” dedi.

Sürpriz tanık itiraf ettirdi

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Buharkent polisi, kamera kayıtlarından eve giren iki kişinin eşgalini belirledi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin Denizli’de olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 günlük aramanın sonunda şahıslardan biri ele geçirildi. Diğeri ise yakalanacağını anlayınca izini kaybettirdi. Denizli’den Buharkent’e getirilen ve kimliği gizli tutulan hırsızlık şüphelisi, emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Ancak Özdemir ailesini soydukları ileri sürülen şüphelilerin, daha önce evine girmeye teşebbüs ettiğini, karşılarında kendisini görünce kaçtıklarını söyleyen sürpriz tanık, emniyete gelip gözaltındaki şüpheliyi teşhis etti. Bunun üzerine suçunu itiraf eden hırsız olanları anlattı. İfadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. Buharkent polisi, kaçan diğer hırsızın yakalanması için çalışma yürütüyor.