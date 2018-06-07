SP Kuşadası İlçe Başkanı afiş arbedesinde yaralandı

Seçim çalışmalarını dün akşam Didim’de sürdüren SP Aydın milletvekili adayları, Balat Mahallesinde kahve toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekili adaylarının ayrılmasını ardından Didim İlçe Başkanı Mehmet Peçen ve Kuşadası İlçe Başkanı Yasin Sarıkaya ile ilçe yöneticilerinin bulunduğu heyet akşam kahvehanelere afiş yapıştırmak istedikleri sırada karşılarına çıkan grupla aralarında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu, SP Kuşadası İlçe Başkanı Yasin Sarıkaya darp edildiğini iddia ederek, karşı taraftan şikayetçi oldu.

Yaşanan saldırıyı kınayan SP Didim İlçe Başkanı Mehmet Peçen, “Milletvekili adaylarımızla Didim’deki ziyaretlerin ardından iftar saatinden sonra Balat Mahallesinde kahvehane toplantısı yaptık. Toplantı bittikten sonra vekil adaylarımız uğurladık ve Didim’e dönmeye karar verdik. Arkadaşlarımız, kapanmak üzere olan iki kahvehaneye afiş yapıştırmak istedi. Afişleri yapıştırmamıza engel olmak isteyen bir kişiyle aramızda bir sözlü tartışma çıktı. Daha sonra o kişiyle beraber olan başkaları, Kuşadası İlçe Başkanımıza saldırmaya başladı. Bu esnada il yönetimimizden bazı arkadaşları da darp ettiler. Sonra biz durumu jandarmaya bildirdik. Jandarma ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şikayetçi olup, konuyu yargıya taşıyacağız” dedi.